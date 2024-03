Europejska piłka w Śremie. Reprezentantki Szkocji wygrały z Danią 1:0. Na trybunach zasiadło blisko 500 kibiców Tomasz Barylski

Europejska piłka zagościła w Śremie. W środę 13 marca na miejscowym Stadionie Miejskim rozegrano mecz eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Reprezentantki Szkocji pokonały reprezentację Danii. O zwycięstwie zadecydował jeden gol. Na trybunach zasiadło prawie 500 kibiców. Część osób krytycznie odniosła się do godziny rozpoczęcia meczu i jego promocji. Do zarzutów ustosunkował się prezes Śremskiego Sportu.