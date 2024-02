Biegacze ponownie nie zawiedli! Ponad 100 uczestników wystartowała w trzecim Biegu Cross Śrem Grand Prix "Biegnij z Duchem" [film, zdjęcia]

To był wyjątkowy bieg. Wszyscy uczestnicy "złamali" magiczną barierę

Podczas ostatniego biegu pod koniec listopada ub. biegaczom dawały się we znaki intensywne opady deszczu. Tym razem pogoda nie stanęła na przeszkodzie uczestnikom, którzy licznie pojawili się na starcie. Łącznie w trzecim biegu wystartowało 117 biegaczy . Po zakończonej rozgrzewce, którą poprowadziły Marta Skrzypczak i Aneta Sażalska , instruktorki Śremskiego Sportu, uczestnicy wyruszyli na trasę.

Tradycyjnie mieli do pokonania malowniczą dystans pięciu kilometrów na trasie, która została wyznaczona na leśnych ścieżkach nad zalewem w Psarskiem. Jak zdradził nam Daniel Cicharski, prezes Śremskiego Sportu, był to pierwszy bieg w historii tego cyklu, kiedy wszyscy startujący dotarli do mety w czasie poniżej czterdziestu minut.