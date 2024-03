Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Śremianie uczcili pamięć niezłomnych bohaterów antykomunistycznego podziemia [zdjęcia]

Żołnierze Wyklęci pochodzili jeszcze ze środowisk patriotycznych przedwojennych. Byli to ludowcy, narodowcy, piłsudczycy. Pochodzili z różnych środowisk przed wojną, ale gdy druga wojna się zakończyła, wiedzieli, że ta nowa Polska komunistyczna to nie jest niepodległe, suwerenne państwo, a satelita sowiecki. Dlatego nie złożyli broni i byli wierni przysiędze, którą złożyli najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej i walczyli do końca