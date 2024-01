Czy wysepka przy ulicy Gostyńskiej w Śremie zostanie zlikwidowana? Radny Grzegorz Wiśniewski złożył interpelację w tej sprawie Tomasz Barylski

Wysepka ze znakiem drogowym przy ulicy Gostyńskiej na wysokości stacji paliw to miejsce, którego widoczność po zmroku pozostawia wiele do życzenia. Często dochodzi tutaj do niebezpiecznych sytuacji, kiedy kierowcy taranują znajdujący się na niej znak drogowy. Czy w tym miejscu uda się poprawić bezpieczeństwo kierowców? Do śremskiego magistratu wpłynęła interpelacja w tej sprawie.