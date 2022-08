Deszczowe beach rugby na śremskiej Plaży Miejskiej! To siódma edycja turnieju [zdjęcia]

Do rywalizacji na śremskiej plaży przystąpiło pięć drużyn, które rywalizowały w systemie każdy z każdym. Oprócz gospodarzy RGB Śrem do rywalizacji przystąpiły Sparta Jarocin, Husaria Kalisz, Miedziowi Lubin i Banici Poznań.

Pogoda może jest niesprzyjająca, ale jest to lepsze niż jakby było 38 stopni. Rozgrywki są w bardzo towarzyskiej formie. Gramy dwa razy po cztery minuty. Po czterech zawodników w każdej drużynie na boisku i lotne zmiany. Z boku może to nie wygląda na towarzyski turniej. Jednak jest to jak najbardziej towarzyska impreza