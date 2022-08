"Dobry rzut", czyli Międzynarodowy Puchar Polski w kręglarstwie parkietowym w Śremie. To trzydziesta edycja turnieju [zdjęcia]

Rywalizacja na śremskiej kręgielni TKKF rozpoczęła się już w środę 17 sierpnia. Do rywalizacji przystąpiło aż 51 zawodników. Oprócz reprezentantów TKKF Śrem i zawodników m.in. z Kościana, Gostynia i Poznania do rywalizacji przystąpili uczestnicy z Danii (Frederiks) i Niemiec (m.in. Berlin, Neuseddin i Seedorf).

Na początku była to współpraca z klubami byłego NRD. Tutaj współpracujemy już od lat 60. których osobiście nie pamiętam. Potem rozwinęło się to o Bundesligę, czyli rejon Hamburga i Holsteinu. Później nawiązaliśmy współpracę z Duńczykami. Stworzyły się na prawdę duże zmagania pucharowe. Też jeździmy na Puchar Europy. Ten zmagania pucharowe mają już trzydzieści lat. Przez ten czas było czterech prezesów TKKF Sokół, a my kontynuujemy te tradycje