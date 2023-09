Druhna OSP Manieczki walczy o życie! W sieci uruchomiono zbiórkę na leczenie i rehabilitację nastolatki

Tragedia, która zmieniła życie Alicji i jej bliskich

Na początku tego miesiąca, w jeden z ostatnich wakacyjnych dni nastolatka wracała do domu rowerem ze swoją przyjaciółką. Ta krótko przed tragicznym zdarzeniem zjechała w polną drogę. Alicja pojechała dalej główną drogą i wtedy doszło do tragedii. Dziewczyna z nieznanych dotąd przyczyn została potrącona przez jadący za nią samochód.

Świat jej rodziców i bliskich zawalił się jak domek z kart. Nieprzytomna nastolatka trafiła w krytycznym stanie do szpitala. Doszło do bardzo poważnego rozlanego i aksonalnego urazu mózgu oraz do złamania żuchwy w dwóch miejscach.