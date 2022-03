Dzieje się w Śremie. Budki dla ptaków w Muzeum Śremskim. Uczestnicy warsztatów zbudowali ich aż 40!

Dzieje się w Śremie. Budki dla ptaków w Muzeum Śremskim

Pomysł na budowanie budek dla ptaków, to inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo i Nadleśnictwa Konstantynowo. Początkowo warsztaty odbywały się w Zespole Szkół rolniczych w Grzybnie, a od jakiegoś czasu przeniosły się do Śremu, do Muzeum Śremskiego. Bez względu na to jednak gdzie się odbywają, cieszą się taką samą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. To doskonały sposób na spędzenie czasu razem i sprawdzeniu się, jak dobrze idzie nam majsterkowanie.