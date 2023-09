Dzień Hymnu Polskiego w Brodnicy. Dzień poświęcony gen. Józefowi Wybickiemu, znanemu mieszkańcowi ziemi śremskiej

Dzień Hymnu Polskiego w Brodnicy za nami!

Dąb Wybickiego. Sklonowany okaz "pamięta" dzieciństwo generała

W tym roku, zanim wydarzenie przeniosło się w bezpośrednie okolice pałacu Mańskowskich w Brodnicy, najpierw dokonano symbolicznego podlania zasadzonego wiosną dębu generała Wybickiego. Jeśli chodzi o to drzewo, to ciekawostką jest, że ten okaz to sklonowany przez naukowców dąb rosnący w rodzinnej miejscowości generała - Będominie. Jak zdradził prof. Paweł Chmielarz, drzewo rosnące przed budynkiem brodnickiego urzędu gminy, mimo że, jest młodą rośliną, to genetycznie pamięta, że ma kilkaset lat i na przykład dzięki temu już teraz, w pierwszym roku jego wzrostu w Brodnicy pojawiły się żołędzie.