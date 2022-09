Dzień Hymnu Polskiego w Manieczkach. Pogoda nie odstraszyła pasjonatów historii [zdjęcia]

Manieczki - miejsce w którym gen. Józef Wybicki pozostawił swój ślad

26 lutego 1927 to data, kiedy Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym. Autorem słów narodowego hymnu jest gen. Józef Rufin Wybicki, który przez bardzo długi okres swojego życia mieszkał w Manieczkach. Nie dziwi zatem kultywowanie pamięci o osobie generała Wybickiego na Ziemi Śremskiej. Organizatorzy wydarzenia udostępnili w tym dniu do zwiedzania kaplicę-rotundę znajdującą się przy kościelne Narodzin NMP.

Przodek gen. Wybickiego ze słonecznej Kalifornii

Wspomniana rotunda przeszła nie tak dawno temu przeszła generalny remont. Pierwotnie była to prywatna kaplica wzniesiona przez generała Józefa Rufina Wybickiego jako podziękowanie za otrzymane łaski i pomyślność. Prywatna kaplica wymagała specjalnej zgody kurii, żeby odprawić w niej nabożeństwo. Dlatego odbywały się one w tym miejscu tylko raz do roku. Wewnątrz uczestnicy niedzielnego wydarzenia mogli obejrzeć prac uczniów, którzy wzięli udział w konkursie kaligraficznym i konkursie plastycznym. Warto dodać, że do Manieczek ze słonecznej Kalifornii przyjechał przodek generała Wybickiego, Aleksander Stec.