Dzień Matki ze Śremskimi Amazonkami. Panie mówiły o tym, jak ważne jest badanie piersi i o tym, że raka można pokonać

Dzień Matki to wyjątkowe święto dla wszystkich mam

Śremskie Amazonki przekonują, że rak to nie wyrok

Reakcje na wiadomość, że ma się nowotwór, są bardzo różne. Nie ma dwóch takich samych kobiet i dwóch takich samych reakcji na tę wiadomość. Z rakiem jednak można wygrać, zwłaszcza we wczesnym stadium. Dlatego właśnie zachęcamy do samobadania i reagowania na niepokojące sygnały

- mówi w rozmowie z nami Anna Kaźmierska, prezes Stowarzyszenia Śremskie Amazonki.

O swoich własnych doświadczaniach z nowotworem opowiedziała nam razem z Haliną Tyszer. Obie panie odkryły raka w wieku około 40 lat i są najlepszym dowodem na to, że rak to nie wyrok. Co więcej, zachęcają wszystkie osoby, które dowiadują się o tej diagnozie do kontaktu ze Śremskimi Amazonkami. Spotkać je można w ich siedzibie, czyli przy ulicy Kilińskiego w budynku dawnej biblioteki publicznej, w każdą środę od godzi 16 do 17.