Dzień Patrona w śremskim Zespole Szkół Ekonomicznych. Święto Patrona zainaugurowało obchody 30-lecia istnienia szkoły [zdjęcia]

W swoim wystąpieniu dyrektor wskazał również cechy, którymi charakteryzował się patron i które mimo upływu lat są nadal aktualne.

Cyryl Ratajski może być dla Was wzorem, może być patronem, a takie cechy jak rzetelność, uczciwość, pasja nigdy się nie zdezaktualizują. One zawsze będą potrzebne nie tylko mi jako człowiekowi, ale tym wszystkim, którzy z nami mieszkają, chodzą z nami do szkoły, spotykają się z po sąsiedzku