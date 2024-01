Dzień Seniora w Pyszącej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wystąpiły dla swoich babć i dziadkó [zdjęcia]

Bajkowe przedstawienie i moc życzeń dla wszystkich babć i dziadków

Piątkowe popołudnie w świetlicy wiejskiej w Pyszącej upłynęło w rodzinnej atmosferze. Jak już wspominaliśmy na wstępie, uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich zaprosili swoje babcie i swoich dziadków do wspólnego świętowania. Z tej okazji przygotowali część artystyczną dla swoich najbliższych. Najmłodsi śpiewali, tańczyli, recytowali wiersze, a całość była utrzymana w bajkowym klimacie.

Zespół Niemy zagrał dla seniorów z Pyszącej i okolic

To jednak nie wszystko, co przygotowano tego dnia dla seniorów z Pyszącej i okolicznych miejscowości. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek i gorące napoje oraz występ gościa specjalnego. Tym razem był to zespół Niemy, który zagrał w składzie: Bartosz Andrzejczak (piano), Tomasz Bittner (perkusja), Mateusz Jaszkiewicz (trąbka), Maciej Karczewski (saksofon), Tomasz Olechnowicz (gitara), Jakub Terka (kontrabas).