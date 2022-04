Eugeniusz Ferster w Muzeum Śremskim. Zapraszamy na wystawę poświęconą rysownikowi, karykaturzyście i aforyście. Człowiekowi wielu talentów Katarzyna Baksalary

Muzeum Śremskie, to zdecydowanie miejsce na mapie Wielkopolski, które należy odwiedzać. Wystawy, koncerty, rozmaite wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, warsztaty o rozmaitej tematyce to wizytówka tego miejsca, w którym nie ma czasu się nudzić. To miejsce otwarte dla wszystkich i na wszystkich. Tym razem Muzeum Śremskie zaprasza na wystawę poświęconą Eugeniuszowi Fersterowi. Rysownikowi. Karykaturzyście. Aforyście. Człowiekowi wielu talentów. Wernisaż wystawy już 24 kwietnia.