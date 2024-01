Maluchy z Przedszkola Janka Wędrowniczka i śremscy artyści malowali z sercem. Tak prezentują się efekty ich pracy [zdjęcia]

Jeżeli otaczamy się cudownymi ludźmi, to ze spotkań z nimi z rozmów powstają fantastyczne rzeczy i tak też było w tym wypadku. Moja serdeczna koleżanka, Dorota Palicka opowiedziała mi i dziewczynom z Wyobraźni o akcji Malujemy sercem. Opowiadała o tym z takim zainteresowaniem, z takimi emocjami, że od razu połknęłam haczyk i pomyślałam, że ja też tak chcę. (...) Razem z panią Natalią Ignasiak zaproponowałyśmy udział w akcji naszej pani dyrektor Urszuli Rojek, która oczywiście natychmiast zgodziłaś na to, żebyśmy do niej przystąpili