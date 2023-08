Początkiem Muzeum Śremskiego była moneta znaleziona niemal 130 lat temu

Pasja do zbierania Feliksa Sałacińskiego można było oglądać przy Poznańskiej

Na początku Feliks Sałaciński skupił się jedynie na zbieraniu monet wszelkiego rodzaju, z czasem jednak jego zbiory rozrastały się o inne eksponaty. Od przedmiotów związanych z regionem po dzieła sztuki. Do momentu wybuchu drugiej wojny światowej kolekcja zgromadzona w domu przy ul. Poznańskiej osiągnęła liczbę ponad czterech tysięcy sztuk eksponatów najróżniejszego rodzaju, co z pewnością można nazwać już nie kolekcją a swego rodzaju najprawdziwszym skarbcem.

Zbiory Feliksa Sałacińskiego podczas II wojny światowej

Kiedy do Śremu wkroczyli hitlerowcy, którzy okupowali miasto przez następne lata, zbiory prywatnego muzeum Sałacińskiego zaczęły znikać. Część z nich trafiła w ręce innych mieszkańców miasta. Wojnę Feliks Sałaciński spędził w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie został wywieziony. Po powrocie do Śremu już po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczął od nowa gromadzenie swoich zbiorów i ponownie uruchomił restaurację.

Co stało się ze zbiorami Feliksa Sałacińskiego po jego śmierci?

Miejsce spoczynku Feliksa Sałacińskiego "do likwidacji"?

Wracając do twórcy kolekcji, czyli Feliksa Sałacińskiego, po śmierci w 1952 roku został on pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Śremie. Do dziś stoi tam grobowiec rodziny Sałacińskich. Niestety przez pewien czas najwyraźniej zapomniany. Uwagę w lutym 2016 roku zwracała zwłaszcza tabliczka z napisem „miejsce do likwidacji”, co oznacza, że przez lata nikt nie dokonywał opłat za grobowiec. W taki sposób mogło zniknąć miejsce pochówku śremianina, który dorobek swojego życia postanowił przekazać społeczeństwu Śremu. Na szczęście udało się temu zapobiec, grobowiec rodziny Sałacińskich nadal znajduje się na cmentarzu parafialnym w Śremie. Niestety przez te kilka lat wygląd grobowca się nie poprawił.