Śremianin w Kraju Kwitnącej Wiśni. Bartosz Klimczuk podczas podróży poznawał kulturę i piękno Japonii - część 1 [film, zdjęcia]

- powiedział śremianin.

Ktoś może powiedzieć - “skąd wiesz, że tacy są?”. Specjalnie to obserwowałem. Jak byli jacyś turyści w przestrzeni publicznej z Ameryki, z Kanady itp. oni też są we własnym gronie, a zwykli Japończycy trzymają się z daleka. Nie mam na myśli tych, którzy obsługują ruch turystyczny. Ten rasizm jest też widoczny w stosunkach pracy. Niezwykle trudno jest zdobyć wizę pracowniczą. Jeden Niemiec, którego poznałem w Kraju Kwitnącej Wiśni, opowiadał mi swoje perypetie. Został tam wysłany ze swojej niemieckiej firmy i miał przeprowadzać w Japonii szkolenia. Według jego relacji nie był zbyt sympatycznie przyjęty. Uważali, że co on tutaj robi, że oni sami się tutaj rządzą i oni sobie sami poradzą. Trochę udało mu się wkupić w te łaski, wykazując swoje umiejętności. Jednak nadal zauważa, że traktują go z góry. Nie przesłania mi to jednak tych plusów i nadal potwierdzam, że to jest mój kraj, w którym mógłbym żyć i czułbym się tam dobrze