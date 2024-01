Gmina Śrem chce zazielenić nasze miasto! Nowe nasadzenia drzew i roślin mają pojawić się m.in. na Placu 20 Października [film, zdjęcia]

Więcej zielni i roślin na śremskim Placu 20 Października

Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych. Pozyskane środki zewnętrzne to ponad 5 milionów złotych. Posadzimy ponad 15 tysięcy drzew, bylin, krzewów i wielu innych rzecz

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, burmistrz Adam Lewandowski wraz z urzędnikami przedstawili nie tylko szczegóły związane ze zmianami na śremskim rynku. Nowe nasadzenia roślin pojawią się także w innych miejscach naszego miasta. Wszystko to jest związane z projektem “Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury” . Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony przez gminę wraz z Metropolią Poznań.

Ogród Róż w nowej odsłonie i zielone przystanki przy Piłsudskiego

Pojawi się również mała architektura, a na końcach alejek zostaną ustawione ławki. Przy wspomnianej ulicy Piłsudskiego mają powstać dwa zielone przystanki komunikacji miejskiej. Będą to pierwsze takie wiaty przystankowe w prawobrzeżnej części Śremu. Rośliny, które pojawią się przy tych wiatach, mają zwiększyć zieloną przestrzeń, a jednocześnie być odporne na uciążliwości związane z ruchem drogowym.

Kolejnym miejscem na mapie Śremu, które zyska nowe oblicze, jest park kieszonkowy, nazywany jako “Ogród Róż”. Jest to skwer zlokalizowany pomiędzy ulicą Poznańską, a ulicą Piłsudskiego na wjeździe do Śremu od strony Poznania. W tym miejscu urzędnicy planują posadzić 1357 sztuk roślin, a wśród nich są m.in. róża pomarszczona, róża wielokwiatowa, tawuła japońska czy jeżówki purpurowe. Warto dodać, że z wagi na lokalizację w strefie ochrony konserwatorskiej jednakowo prace na Placu 20 Października oraz w „Ogrodzie róż” uzyskały zielone światło Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nowe nasadzenia roślin, drzew i krzewów w kolejnych punktach na mapie Śremu

Zazieleni się również teren Miejskiego Parku Ekologicznego im. Włodzimierza Puchalskiego , na którego terenie pojawi się ok. 650 nowych drzew, krzewów oraz traw ozdobnych. Będą one posadzone na polanie przy ul. Kilińskiego, przy Alei Solidarności oraz w obrębie placu zabaw, który sąsiaduje ze szpitalem. Z kolei na osiedlu przy ulicy Żurawiej nasadzenia obejmują 54 drzewa, ponad 2130 szt. krzewów i 68 traw ozdobnych.

To nie wszystkie nowe nasadzenia, jakie pojawią się w naszym mieście. Jak zapowiadają urzędnicy, na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ulicy Malczewskiego docelowo ma pojawić się 2336 sztuk roślin . W ramach projektu będzie 1555 sztuk (m.in. bluszcze kolchidzkie, sosny czarne odmiany Fastigiata i cedry).

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to za pół roku latem, lub we wrześniu rozpisane zostaną przetargi. Jak zapewnił burmistrz Lewandowski, wspomniane inwestycje nie będą ze sobą kolidować. Jednocześnie urzędnicy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej projektu zazielenienia Śremu. Szczegółowe informacje dotyczące ankiet są dostępne na stronie internetowej śremskiego magistratu.