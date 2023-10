Jedyna taka impreza w Śremie i okolicach. Dzień Kobiet Pań z Lucin kolejny raz w październiku!

Dzień Kobiet w październiku? Dlaczego nie! Tak bawią się Panie z Lucin

Lata 80. i 90. królowały podczas Dnia Kobiet Pań z Lucin

W tym roku natomiast podjęto co do październikowego Dnia Kobiet dwie decyzje. Pierwsza, to decyzja, że tematem imprezy będą lata 80. i 90. Druga natomiast, to, że tym razem Dzień Kobiet z Lucin nie odbędzie się w Lucinach, ale w większej sali w Zbrudzewie, tak, żeby można nie tylko wspólnie spędzić czas, ale również doskonale się bawić przy tańcu.