Jesienią i zimą zmrok zapada szybko namawiamy zatem, aby "świecić przykładem" z odblaskami i być widocznym po zmierzchu Katarzyna Baksalary

Jesienią i zimą zmrok zapada szybciej, namawiamy zatem wraz z policjantami, aby "świecić przykładem" i być widocznym po zmierzchu. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób, a mianowicie używając popularnych odblasków, które pozwolą kierowcom zobaczyć nas wcześniej, co zwiększa nasze bezpieczeństwo w drodze na przykład z lub do pracy czy szkoły. Odblaski trzeba używać poza miastem, ale w mieście również warto.