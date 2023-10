Klon dębu gen. Józefa Rufina Wybickiego trafił do Książa Wielkopolskiego. Sadzonka została zasadzona przy Centrum Kultury [zdjęcia]

Klon dębu gen. Józefa Wybickiego trafił do Książa Wielkopolskiego

To był wyjątkowy dzień dla ksiąskiego Centrum Kultury. W samo południe na terenie zlokalizowanym przy budynku CK swoje miejsce znalazł klon blisko półwiecznego dębu gen. Józefa Rufina Wybickiego z Będomina, czyli miejsca narodzin generała. Prawie dwumetrowa, czteroletnia sadzonka została przywieziona do Książa Wlkp. przez prof. dr hab. Paweł Chmielarz i dr Jan Suszka z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Warto wspomnieć, że starania o to, by klon tego wyjątkowego drzewa trafił do ksiąskiej gminy, podjęła**Monika Bulińska**, dyrektor Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że pierwsze takie drzewo zostało posadzone w Manieczkach.

Cieszę się, że Centrum Kultury zechciało zaopiekować tym dębem

– stwierdziła dyrektor UGRŚ, kierując te słowa do Marioli Kaźmierczak, dyrektor ksiąskiego CK.