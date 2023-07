Kolejny krok w sprawie zmiany granic Książa Wielkopolskiego. Od 1 stycznia 2024 roku powiększy się o niemal 380 hektarów

Książ Wielkopolski powiększy się z początkiem przyszłego roku

Starania Książa Wielkopolskiego o powiększenie granic miasta rozpoczęły się już w 2021 roku, wówczas przygotowano bowiem projekt uchwały, który ostatecznie pozytywnie został zaopiniowany przez radnych w marcu 2022 roku. Zmiana granic Książa Wielkopolskiego to właściwie powrót do dawnych granic miasta. Tereny, które weszłyby w obręb miasta Książ Wielkopolski to m.in. część wsi Radoszkowo i Kiełczyn [działkach przy drodze powiatowej - przyp.red.].

Przygotowana dokumentacja wniosku o zmianę granic Książa Wielkopolskiego liczy sobie ponad 400 stron. Tak obszerny wniosek poprzez Wojewodę Wielkopolskiego został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie sprawa jest na etapie decyzji w Warszawie.

Najnowszą informacją w sprawie postępów w temacie złożonego wniosku, jest to, że w połowie lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało treść projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. W tym dokumencie został uwzględniony właśnie Książ Wielkopolski, co sprawia, że gmina powiatu śremskiego jest już o krok od finalizacji całego procesu. Decyzja powinna zapaść do końca lipca.