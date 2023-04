Kominiarze murzyli w Zbrudzewie dla Marysi. Przez wieś po raz kolejny przeszedł korowód przebierańców w Lany Poniedziałek

Tradycja Kominiarzy w Zbrudzewie ma ponad 100 lat

Dawniej barwni przebierańcy odwiedzali domostwa mieszkańców i murzyli ich na szczęście w zamian otrzymując drobne upominki do koszyka. Najczęściej w takim koszyczku można było znaleźć jajka oraz inne domowe smakowitości z wielkanocnego stołu.

W tym roku zbrudzewscy Kominiarze murzyli dla Marysi Nadolnej, małej mieszkanki tej wsi

Dziewczynka zmaga się z chorobą nerek, a także z porażeniem strun głosowych. Mała mieszkanka Zbrudzewa oraz jej rodzice nie dają jednak za wygraną i walczą o to, by walczyć z przeciwnościami i dogonić swoich rówieśników. Na co dzień Marysia jest podopieczną fundacji "Serce dla Maluszka"

Wrzucając pieniądze do kominiarskich kapeluszy mieszkańcy wsi oraz wszyscy odwiedzający tę wieś w czasie trwania korowodu wymiernie wsparli leczeni, rehabilitację oraz zaopatrzenie w sprzęt medyczny Marysię.