Znalazł saszetkę na myjni i przywłaszczył sobie gotówkę. Nieuczciwy znalazca w rękach śremskich policjantów

Z saszetki pozostawionej na myjni zniknęła gotówka

Do zdarzenia doszło w czwartek, 24 sierpnia. Wówczas do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęło zgłoszenie z Mechlina. Z saszetki pozostawionej na chodniku przy samoobsługowej myjni ktoś ukradł 2000 złotych. Do akcji wkroczyli policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy dosyć szybko wytropili sprawcę przywłaszczenia pieniędzy.