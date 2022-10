Królowa jest tylko jedna, czyli "Królowa Nauk"! Tłumy na Festiwalu Matematyki w Kórniku [zdjęcia]

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania przygotowując fantastyczne atrakcje. Wśród nich były m.in. warsztaty origami, łamigłówki logiczne, gry planszowe, maszyny liczące na czele liczydłem, które swój początek ma w starożytności. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty i pokazy robotów. Szczególnie wśród najmłodszych, którzy pod czujnym okiem studentów z poznańskiego UAM mogli spróbować swoich sił w programowaniu i sterowaniu robotami.

Matematyka to nie jest coś trudnego, czego się nie lubi. Potrafimy również się bawić poprzez matematykę i poznawać jej piękno. Myślimy o stworzeniu Muzeum Matematyki. Miałoby to być coś w rodzaju Centrum Nauk Kopernik. Bazą tego muzeum będą pojęcia matematyczne, zabawy, łamigłówki. To jest dalekosiężny plan. Na razie staramy się zainteresować środowisko w Kórniku i pokazać, że warto taką ideę poprzeć i rozwijać