Spotkanie z Białą Damą w Kórniku. Zajrzeliśmy na wieczorne koncerty, było super!

Spotkania z Białą Damą w Kórniku mają długą tradycję i cieszą się popularnością wśród mieszkańców gminy Kórnik i okolic. Nierzadko z okazji tego wydarzenia do Kórnika wybierają się również śremianie. Udało nam się zajrzeć do Kórnika z aparatem. Poznaliśmy tegoroczną "Białą Damę", czyli Monikę Stępień oraz mieliśmy okazje zobaczyć, jak bawią się uczestnicy imprezy podczas wieczornych koncertów. W tym roku, po pandemicznej przerwie, na kórnickiej scenie wystąpili zespół Abborn, który fantastycznie zaprezentował się w repertuarze legendarnego zespołu oraz Komodo wraz z Thomasem Sykes'em. Podczas występu Komodo chyba nie było na krónickim rynku nikogo, kto, chociażby nie tupał nogą do bitów największych światowych przebojów. Zobaczcie naszą szybką fotorelację z imprezy w Kórniku!

Katarzyna Baksalary