Kwiecień w Śremie: Przegląd prasy z marca 2023 w Śremie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd marca 2023 w Śremie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada sztukę. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

Przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego cieszą się sporym zainteresowaniem. Wielbiciele nie tylko militariów znów będą mieli okazję, by kupić od polskiego wojska często nietypowe jak na armię przedmioty. Na przełomie kwietnia i maja zaplanowano bowiem kolejnych pięć przetargów. Puzon, klimatyzator czy pokład jachtu to dopiero początek. Co tym razem sprzedaje AMW? Nie brakuje prawdziwych perełek.