Majówka na Parkowej w Brodnicy. Mieszkańcy miejscowości bawili się podczas niedzielnego festynu [zdjęcia]

Mieszkańcy Brodnicy bawili się podczas Majówki na Parkowej

Na początku maja organizatorom Majówki na Parkowej szyki pokrzyżowała pogoda. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tym razem, w niedzielne popołudnie pogoda była wręcz idealna, by spędzić czas na świeżym powietrzu i skorzystać z przygotowanych atrakcji.