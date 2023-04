Maturzyści z LO Śrem po raz ostatni jako uczniowie odwiedzili szkołę. Ponad 140 uczniów ostatnich klas odebrało świadectwa ukończenia szkoły

Maturzyści ze śremskiego Ogólniaka odebrali świadectwa

W piątkowy poranek 24 kwietnia aula śremskiego Liceum Ogólnokształcącego do ostatniego miejsca wypełniła się tegorocznymi maturzystami. To ostatni raz, kiedy uczniowie ostatnich klas zasiedli na szkolnych krzesłach jako uczniowie tej szkoły. Uroczystość wręczenia maturzystom świadectw ukończenia nauki to swoiste pożegnanie ich z miejscem, w którym w ostatnich latach spędzili bardzo dużo czasu. To tu zmagali się z wymaganiami postawionymi przez nauczycieli, u zawiązały się przyjaźnie, to tutaj rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Teraz przyszedł czas, aby pożegnać się ze śremską Alma Mater i rozpocząć kolejny rozdział.