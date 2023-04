Pierwszy Niemiec w Galerii Wybitnych Absolwentów LO w Śremie. Odsłonięto tablicę i medalion Friedricha Schaefera

- powiedziała Gabriela Wasielewska, która w trakcie trwania uroczystości przedstawiła Galerię Wybitnych Absolwentów Szkoły. Dodajmy, że dr. med. Friedrich Schaefer jest piętnastą osobą, która dołączyła do tego zaszczytnego grona.

W 165-letniej historii szkoły jest bardzo wiele postaci, których dorobek zasługuje na nadanie tego tytułu. Dlatego, co roku Stowarzyszenie Absolwentów tej szkoły wprowadza do galerii kolejnego, wybitnego absolwenta, któremu walne zgromadzenie stowarzyszenia nada ten tytuł. Wówczas na ścianie zawieszamy tablicę z wizerunkiem i biogramem wybitnego absolwenta. Na chodniku przed szkołą montujemy imienny medalion. Jak zawsze powtarzamy to ten sam chodnik, którym oni chodzili do tej szkoły