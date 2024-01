Mieszkańcy Psarskiego w pożarze stracili dorobek swojego życia. W internecie ruszyła zbiórka na pomoc pogorzelcom

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla tej wspaniałej rodziny, by mogli jak najszybciej rozpocząć remont i w niedalekiej przyszłości wrócić do swojego domu, który do tej pory był dla nich oazą bezpieczeństwa. Nikt z nas nie przypuszcza, że będzie musiał kiedyś poprosić o pomoc. Ja to robię dzisiaj