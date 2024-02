Pożar kontenera na śmieci w miejscowości Dobczyn. Do akcji gaśniczej ruszły dwa zastępy straży pożarnej [zdjęcia] Tomasz Barylski

We wtorek 27 lutego do śremskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Dobczyn. Ogień pojawił się w kontenerze na śmieci, który znajdował się w pobliżu jednego z budynków gospodarczych. Do akcji ruszyli strażacy ze Śremu i Chrząstowa.