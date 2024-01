Krajobraz jak po bitwie! Gmina Książ Wielkopolski potępia akty wandalizmu i apeluje do mieszkańców [zdjęcia]

Krajobraz jak po bitwie. Świetlica wiejska

O całej sprawie poinformował Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim. Kilka tygodni temu do pierwszej takiej sytuacji doszło w świetlicy wiejskiej w Konarzycach. Zniszczone drzwi toalety, uszkodzone ogrodzenie i uszkodzona toaleta. To tylko niektóre ze zniszczeń dokonanych przez uczestników jednej z imprez, która została zorganizowana we wspomnianej świetlicy.

Wyrządzone przez uczestników imprezy szkody opiewały na kwotę kilku tysięcy złotych, a kosztami naprawy została obciążona osoba wynajmująca świetlicę

- poinformował ksiąski magistrat, dodając, że zniszczenia w Konarzycach zostały już naprawione.