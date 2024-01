Mieszkaniec powiatu śremskiego chciał uniknąć odsiadki w zakładzie karnym. Wpadł w ręce kryminalnych z Gostynia

Pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Śremie skazał 35-letniego mieszkańca powiatu śremskiego na karę dwunastu miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał wyrok za dokonanie kradzieży. Skazany miał stawić się w zakładzie karnym. Jednak do tego nie doszło, a śremianin od listopada 2023 ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W efekcie sąd wystawił za 35-latkiem list gończy. Poszukiwania mężczyzny prowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego gostyńskiej Komendy Powiatowej Policji.

Skuteczne działania policjantów doprowadziły do ustalenia miejsca, w którym ukrywał się 35-latek oraz jego skutecznego zatrzymania. Został on przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności w wymiarze 12 miesięcy