Mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych w Klubie Relax. Patrycja Owczarzak opowiedziała o szczegółach swojej niezwykłej pracy [zdjęcia]

Kim jest mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej? To osoba, która na prośbę rodziny przeprowadza w całości ceremonię pogrzebu na cmentarzu. Taką nie jest to zwyczajna praca o czym opowiedziała Patrycja Owczarzak, która współpracuje ze śremskim Zakładem Pogrzebowym Nekros i z Dominiką Szewczyk-Wiśniewską, zarządcą Cmentarza Komunalnego w Śremie.

Jestem kimś w rodzaju psychologa. Kiedy spotykamy się przy grobie jesteśmy prawie jak jedna rodzina i witamy się serdecznie. Nie mam w sobie nic z urzędnika. Nigdy do głowy by mi nie przyszło, żeby zawiesić godło państwowe na szyi, bo nie do tego jestem dysponowana. Tylko jestem tam po to, żeby wspierać rodzinę. Prawie trzymam ich za rękę, idę z nimi w kondukcie i podtrzymuje na duchu. Każdej rodzinie powtarzam: moją rolą jest to, żeby wyszli z cmentarza w stanie lepszym niż na niego weszli. Czyli pozostawić ich z ogromną nadzieją