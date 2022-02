Morsy kąpały się w Śremie dla Mariusza. Charytatywna akcja ściągnęła nad jezioro Grzymisławskie ponad setkę morsów z Wielkopolski

Charytatywna akcja morsów w Śremie

W sobotę nad jeziorem Grzymisławskim w Śremie pojawiły się morsy ze Śremu oraz bliższych i dalszych okolic. Nie mogło zabraknąć morsów z klubów Aktywni Mełpin, KRA Dolsk i Lodzik Śrem, którzy współorganizowali to wydarzenie. Oprócz tego można było spotkać morsów ze Śremu, Książa, Zaniemyśla, Gostynia, Leszna, Kórnika, Krzywinia, Swarzędza czy Rawicza, a to zapewne jeszcze nie wszyscy. W sumie do wody w sobotę weszło ponad sto osób, głośno skandując, że kąpią się dla Mariusza.

Po zimnej kąpieli na morsy czekały gorąca grochówa, kiełbaski z ogniska, ciasto oraz gorąca kawa i herbata. Wszystko oczywiście za "kilka złotych" wrzuconych do puszek. Chętnych na rozgrzewające co nieco nie brakowało i udało się zebrać naprawdę sporą sumę.