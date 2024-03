Morsy z całej Wielkopolski morsowały dla Marysi ze Śremu. Wykąpać się wpadli też Kasia Wilk i Łukasz Szpunar

Morsowali w Śremie dla Marysi

To nie pierwsza akcja charytatywna przygotowana przez morsy ze Śremu wspierane przez osoby o tej samej pasji z bliższych i dalszych okolic. Najlepszym dowodem na to, że Śremski Klub Morsów "Lodziki" jest niemal nie do zatrzymania, jest przyznana im statuetka Śremskiej Żyrafy, właśnie za działalność charytatywną.