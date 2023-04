Motocykle wracają na wiosnę, czyli konferencja na temat jednośladów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie Katarzyna Baksalary

Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie to w dużej mierze pasjonaci motoryzacji. Wynika to zapewne w pewnym stopniu z kierunku kształcenia, gdyż to właśnie w tej szkole uczą się przyszli mechanicy oraz działa uczniowski klub motocyklowy. Nie dziwi zatem, że właśnie w tej szkole zorganizowana została konferencja motoryzacyjna pod hasłem "Motocykle wracają wiosną", która została poświęcona bezpieczeństwu i dotyczyła nie tylko ściśle motocykli, ale również hulajnóg i e-hulajnóg, które są niezwykle popularne wśród młodzieży szkolnej.