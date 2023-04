Muzyczne rozpoczęcie majówki w Śremskim Sporcie. Przed publicznością wystąpiły zespoły Limdej i Korek [zdjęcia]

Śremski Sport zaprosił mieszkańców na muzyczny piątek przy Staszica

Patrząc na wczorajsze wydarzenie pomysł na wygospodarowanie takiego miejsca przy obiekcie sportowym okazało się strzałem w dziesiątkę. Sporo osób postanowiło spędzić piątkowy wieczór na koncertach w Śremskim Sporcie. Organizatorzy zadbali o pyszne dania z grilla, zimne piwo i napoje bezalkoholowe oraz wygodne leżaki. Czyli wszystko to, co potrzebne by zrelaksować się w piątkowy wieczór w gronie przyjaciół i znajomych.