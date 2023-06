Niebieskie ścieki w dolskiej oczyszczalni. ZGK Dolsk docieka "co to jest" i kto wlał tę substancję do sieci? Katarzyna Baksalary

Nietypowy kolor ścieków odkryli pracownicy dolskiej oczyszczalni ścieków we wtorek 6 czerwca rano. Niebieskie zabarwienie nie jest zwyczajnym kolorem. Zakład Gospodarki Komunalej w Dolsku docieka "co to jest" i kto wlał tę substancję do sieci? Masz takie informacje? Zgłoś to do dolskiego ZGK.