Bitwa o Dolsk. O fotel burmistrza powalczy dwóch kandydatów. Tomasz Frąckowiak: Działalność w samorządzie to praca zespołowa

Decyzja o kandydowaniu w tegorocznych wyborach samorządowych to konsekwencja działań podjętych w 2018 roku. W pierwszej turze wyborów uzyskałem wówczas najwyższe poparcie spośród czterech kandydatów. W drugiej turze liczba oddanych na mnie głosów powiększyła się do 1074, co jak wiemy, nie wystarczyło do zwycięstwa, ale tak duże poparcie sprawiło, że autentycznie poczułem ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy gminy Dolsk, za co jestem im bardzo wdzięczny