Niezwykłe prace na drewnie. Viktoriia Sachek z Lucin pokazała swoją twórczość podczas niedzielnej imprezy z okazji Dnia Dziecka

Podczas niedzielnego festynu w Lucinach na jednym ze stoisk swoją twórczość prezentowała Viktoriia Sachek. Mieszkanka Lucin wykonuje prace na drewnie , które przedstawiają anioły, motywy sakralne i przyrodę. Na pierwszy rzut oka przypominają prawosławne ikony. Jednak są wykonane tzw. techniką transferową.

Ta technika polega na przenoszeniu obrazu na drewno. W przypadku moich prac jest to dąb. To nie jest takie typowe malowanie. Bardziej odbieram to jak hobby. W okresie jesienno-zimowym, kiedy miałam mniej innych zajęć zaczęłam tworzyć takie prace