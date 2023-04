Niezwykłe warsztaty w Śremie. Uczestnicy będą zapoznawać się z tajnikami tworzenia gier edukacyjno-turystycznych

Quest to bezobsługowa edukacyjna gra terenowa, która polega na szukaniu skarbów. Jej odbiorcami mogą być dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, w zasadzie każdy, kto umie czytać. Jej wierszowana fabuła składa się z rymowanych wskazówek edukacyjnych, ruchu i zagadek. Wskazówki ruchu prowadzą uczestnika do ukrytego skarbu. Grę można realizować w dowolnej porze dnia i roku. Z uwagi na brak dodatkowego oznakowania trasy questu, są one stosunkowo łatwe i tanie w utrzymaniu. Największą zaletą questów jest aktywizacja społeczności lokalnej do poznania i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego