Noc w Muzeum Śremskim. Na zwiedzających czekała nowa ekspozycja, koncerty i żywe rzeźby [zdjęcia]

Z kolei Ewa Nowak z Muzeum Śremskiego przypomniała sylwetkę Jana Berdyszaka, który co prawda urodził się w Zaworach. Jednak miał bardzo dużo wspólnego ze Śremem. Tutaj chodził do szkoły i również mieszkał.

Myślę, że pan Jan jest zadowolony, że jego instalacja wróciła do nas. Już dzisiaj zapraszamy państwa w przyszłym roku we wrześniu. To będzie 10. rocznica śmierci pana Jana. Te schody staną przed budynkiem Muzeum przy parkingu. Będzie również wystawa