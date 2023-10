Musicie to zobaczyć! Nowa wystawa w Muzeum Śremskim naprawdę przykuwa uwagę. Idźcie, sprawdźcie, dajcie znać co wam się podoba najbardziej!

Oficjalnym zakończeniem modernizacji Muzeum Śremskiego, co może być zaskakujące, nie było wybudowanie nowej przeszklonej przestrzeni, ani nawet sali widowiskowej. Finałem tego procesu było stworzenie nowej wystawy stałej, która swoją premierę miała wczoraj, w środę 25 października. Wystawa jest świetna, więc nie czekajcie, tylko koniecznie się wybierzcie!

Modernizacja Muzeum Śremskiego oficjalnie zakończona

Finalizujemy dzisiejszym spotkaniem projekt modernizacji muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o Pawilon, Wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie Nowoczesnej multimedialnej, interaktywnej ekspozycji stałej. Mówiąc krótko, wizja stała się rzeczywistością. Realizacja tej wizji trwa wiele lat, bo i jej narodziny przypadają na początek lat 90. - tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie podczas spotkania finalizującego proces modernizacji Muzeum Śremskiego Mariusz Kondziela, dyrektor tej instytucji.

Większość osób odwiedzających na co dzień Muzeum Śremskie zapewne była przekonana, że proces modernizacji tej śremskiej instytucji zakończył się wraz z budową nowych budynków oraz stworzeniem nowej przestrzeni ogrodowej. Nic jednak bardziej mylnego. Sercem takiej instytucji jak muzeum jest jego wnętrze oraz prezentowane w nim zbiory i jak zapisano w projekcie dotyczącym modernizacji Muzeum Śremskiego, to właśnie stworzenie nowej i nowoczesnej zarazem ekspozycji stałej było tym, co finalizowało to przedsięwzięcie i było jego ukoronowaniem. Efekt prac nad nową formą prezentowania muzealnych zbiorów oraz historii Śremu i regionu śremskiego zaprezentowano w środę 25 października. O tym jak przebiegała modernizacja Muzeum Śremskiego oraz o tym, że sama koncepcja muzeum otwartego na ludzi, na realizację różnych przedsięwzięć, także tych kulturalnych, na tworzenie nowej jakości w tej przestrzeni, narodziła się w już w latach 90. opowiedział Mariusz Kondziela, dyrektor Muzeum Śremskiego Katarzyna Baksalary

Muzeum Śremskie zaprasza w swoje progi. Jest co oglądać!

Nowa ekspozycja nie oznacza, że z muzeum zniknęli Feliks Sałaciński i Jerzy Jurga, czy stałe ekspozycje, które były prezentowane dotychczasowo. Otrzymały one jednak nowy sznyt oraz "uzbrojono je" w multimedialne oręże, czyli słuchawki i dotykowe monitory, które pomagają dowiedzieć się więcej.

Z nowych rzeczy pojawiła się sala poświęcona gen. Józefowi Wybickiemu i Manieczkom. Jest to ewolucja multimedialnego projektu "Wideoklip do Hymnu" i pokazuje generała z innej nieco perspektywy. Na uwagę w tej sali z pewnością zasługuje makieta Manieczek z czasów generalskich. Zdradzimy, że potrzeba chwili, aby to, co znamy z dziś nałożyć na makietę i umiejscowić doskonale znaną przestrzeń, do czasów Józefa Wybickiego. Józef Wybicki i jego Manieczki, to motyw jednej z nowo przygotowanych sal wystawowych. Warto przyjść, zobaczyć, posłuchać i dowiedzieć się między innymi, że generał był Honorowym Obywatelem Miasta Śrem Katarzyna Baksalary W holu Muzeum Śremskiego spotykamy natomiast nasz region, naszą gwarę oraz nasze śremskie stroje ludowe. Tu także wiele do powiedzenia mają multimedia, które na przykład prezentują rozmaite przedmioty z ich regionalną, gwarową nazwą.

Odlewnia żeliwa, to miejsce szczególne dla Śremu i śremian

Prawdziwą wisienką na torcie jest jednak ostatnia z sal, która przypomina nieco przestrzeń śremskiej Odlewni Żeliwa. Grafitowe szafki, metalowa rampa, hak zwisający z sufitu, przywodzący na myśl suwnicę oraz pomarańczowy "kogut" sygnalizujący pracę tego sprzętu. Wszystko dopełniają "przemysłowe" lampy. To jednak nie wszystko! Odlewnia żeliwa w Śremie to ważny punkt na mapie i w historii miasta. Dlatego właśnie jedna z sal przywodzi na myśl właśnie to miejsce. Katarzyna Baksalary Polecamy zajrzeć do szafeczek, które przed otwierającym je odkrywają przeróżne przedmioty związane ze Śremem. Można znaleźć na przykład kielich ze śremskiej Fary, który już ładnych kilkaset lat ma za sobą i na co dzień chowa się on w sejfie u księdza proboszcza tej świątyni. Można zobaczyć dokument lokacyjny Śremu, a to nie lada gratka. Można też zobaczyć powielacz używany przez śremskich opozycjonistów. Każda szafeczka kryje coś zupełnie niepowtarzalnego, a odkrywanie tych przedmiotów sprawia po prostu dużo frajdy. Szafki stylizowane nieco na szafki z szatni odlewniczych kryją w sobie prawdziwe skarby. Można spędzić przy nich sporo czasu i za każdymi drzwiczkami odkryć fragment śremskiej kultury, historii i tożsamości Katarzyna Baksalary