Nowy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim poszukiwany. Urząd Miejski ogłosił konkurs na to stanowisko

Ksiąski magistrat ogłosił konkurs na nowego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

W ostatnim czasie ksiąski magistrat ogłosił konkursy na dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy. Są to placówki w Chwałkowie Kościelnym, Książu Wielkopolskim i Mchach . Oprócz wyżej wymienionych konkursów został ogłoszony jeszcze jeden, tym razem na stanowisko miejscowego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kto może zostać kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej?

Osoby, które chcą złożyć dokumenty i tym samym wziąć udział w naborze na to stanowisko muszą spełnić szereg określonych wymagań. Niezbędne jest posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem, ani być karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych. Obowiązkowo muszą posiadać wyższe wykształcenie, w tym specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej.