Nowy sztandar gminy Śrem. Sprawdź, jak będzie wyglądał i kiedy zostanie uroczyście zaprezentowany mieszkańcom

Śrem, jedno z najstarszych miast w Wielkopolsce

Śrem to jedno z najstarszych miast w Wielkopolsce. Prawa lokacyjne otrzymało w 1253 roku, jednak już wcześniej, w XII w., był to jeden z ważniejszych grodów kasztelańskich. W tym roku miasto obchodzić będzie zatem 770-lecie swojego istnienia. Choć to nie okrągła rocznica gmina postanowiła uczcić ten fakt w szczególny sposób, a mianowicie ustanowieniem sztandaru gminy Śrem.

Do tej pory poczet sztandarowy śremskich strażników miejskich, którzy reprezentują gminę Śrem na różnych uroczystościach, pojawiał się wraz ze sztandarem narodowym. Teraz jednak ma się to zmienić i w rękach sztandarowego pojawi się sztandar dedykowany gminie Śrem, który jest oczywiście zgody ze sztuką heraldyczną.