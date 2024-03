Śremska Trzecia Droga na ostatniej prostej przed wyborami. Parlamentarzyści ugrupowania wspierają kandydatów ze Śremu [zdjęcia] Tomasz Barylski

W poniedziałkowe popołudni 25 marca śremska Trzecia Droga zorganizowała w Klubie Relax swoje spotkanie przedwyborcze z udziałem kandydatów do miasta i powiatu. Lokalni liderzy przypomnieli postulaty i pomysły ugrupowania. Do Śremu na to spotkanie zawitało dwóch parlamentarzystów: senator Grzegorz Fedorowicz i poseł Michał Pyrzyk.