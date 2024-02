Stan ostrzegawczy na rzece Warcie. Śremscy strażacy monitorują stan wód w naszym regionie

Stan wód w naszym regionie na bieżąco nadzoruje również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do strażaków codziennie trafiają informacje z IMGW o aktualnych stanach wód.

Podczas kilku ostatnich dni mieliśmy już kilka podtopień, które musieliśmy zlikwidować, przy pomocy pomp szlamowych. Na szczęście nie były to jednak groźne zdarzenia. Sprzęt, który posiadamy do likwidacji tego typu zdarzeń to sprzęt do ewakuacji ludzi zwierząt oraz mienia z obszarów objętych powodzią. Są to łodzie ratownicze, których mamy kilka na terenie powiatu. Mamy również do dyspozycji pompy, które mogą posłużyć do wypompowania wody podczas podtopień. Cały ten sprzęt można niezwłocznie zadysponować do pomocy mieszkańcom