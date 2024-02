Rzeka Warta przekroczyła stan ostrzegawczy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne

Podniósł się stan wody w Warcie na terenie Wielkopolski

W ostatnich dniach podniósł się stan wody na rzece Warcie. Jest to spowodowane roztopami śniegu, pomimo że w naszym regionie nie było go zbyt wiele. Do tego dochodzi wysoka suma opadów, która również działa niekorzystnie. Jeszcze przed weekendem, w piątek 9 lutego stan rzeki w Śremie wynosił 385 centymetrów.

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin ta liczba zwiększyła się, a w niedzielę 12 lutego, w samopołudnie wodowskaz na rzece wskazywał 400 centymetrów. Obecnie utrzymuje się na poziomie 406 cm. Podobna sytuacja ma miejsce we Wronkach (392 cm), a w Obornikach (419 cm) do przekroczenia stanu alarmowego jednego metra.